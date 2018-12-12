Смоленское УФАС оштрафовало Burger King за рекламу бургера Huevo Grande

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - УФАС по Смоленской области назначило штраф ООО "Бургер Рус" (оператор сети Burger King) за рекламную надпись на иностранном языке в ресторане быстрого питания в Смоленске.

"Признать ООО "Бургер Рус" виновным в совершении административного правонарушения согласно п.1 ч.5 ст.5 и ч.11 ст.5 ФЗ "О рекламе"... назначить наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в постановлении УФАС по Смоленской области, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Информацию о содержании постановления подтвердили "Интерфаксу" в региональной антимонопольной службе.

Проверка УФАС проводилась по обращению посетителя ресторана Burger King в Смоленске. В своем заявлении он указал, что на экранах в ресторане была размещена надпись "Huevo Grande" без какого-либо перевода на русский язык. При этом ее сменяла надпись "Короли вкуса", сказано в документе.

Посетитель ресторана сообщил, что тем самым он был введен в заблуждение относительно содержания перевода этой надписи. А при прочтении ее в латинской транскрипции посчитал оскорбительной и нецензурной для русского языка. В итоге персонал ему пояснил, что Huevo Grande в переводе с испанского означает "большое яйцо".

Без перевода на русский

В ходе проверки смоленское УФАС установило, что, согласно закону "О рекламе", "не допускается использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации". Также антимонопольная служба, ссылаясь на закон "О государственном языке в РФ", указала, что русский язык обязателен к использованию в рекламе, а при использовании иностранных слов одновременно должен приводиться их перевод на русский.

В итоге УФАС признало рекламу в ресторане быстрого питания ненадлежащей и назначило юрлицу штраф в 100 тыс. рублей.

В документе приводилась и позиция ООО "Бургер Рус", которое было не согласно с доводами антимонопольной службы. По данным компании, надпись Huevo Grande была направлена на формирование интереса к новинке в меню - бургеру, в составе которого было яйцо. В настоящее время выражение "Huevo Grande" из меню исключено, говорится в документе.