Роскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в понедельник начинает административное производство в отношении Facebook и Twitter, так как они не представили конкретных планов и сроков по локализации баз данных российских пользователей в РФ.

"Вследствие того, что по состоянию на пятницу у нас имеются лишь формальные ответы от компаний Facebook и Twitter, которые не содержат конкретной информации о локализации баз данных российских пользователей на территории Российской Федерации, или информации о том, в какие сроки такая локализация баз данных произойдет, Роскомнадзор сегодня начинает административное производство в отношении обеих компаний", - сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Александр Жаров в понедельник.

По его словам, у компаний есть месяц, после чего регулятор перейдет к конкретным действиям в их отношении.

В пятницу Роскомнадзор сообщил о том, что получил от Facebook и Twitter ответы на запрос насчет предоставления сведений о локализации данных россиян на территории РФ и анализирует их.

17 декабря ведомство направило в Twitter и Facebook письма о необходимости соблюдения законодательства о локализации хранения данных российских пользователей на территории РФ. Срок для юридически значимого ответа компаний был назначен через 30 дней - на 17 января 2019 года.

В случае, если компании ответят отказом на требование или проигнорируют его, они будут оштрафованы на 5 тысяч рублей каждая, а затем им вновь отведут срок от полугода до года для локализации данных, говорил глава ведомства Александр Жаров.