Глава комитета ГД по энергетике усомнился в списании газового долга Чечне

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный не верит в возможность списания долгов за газ населению Чечни.

"И в Чечне никто никому не спишет", - заявил он в понедельник журналистам в ХМАО, отвечая на вопрос, планируется ли списывать населению ХМАО долги за газ.

Ранее прокуратура Чечни сообщила, что Заводской районный суд Грозного обязал "Газпром межрегионгаз Грозный" списать 9 млрд рублей долгов за газ из-за истечения срока давности "как безнадежные к взысканию".

В сообщении отмечается, что ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" не составило документы, "необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию", нарушив тем самым "требования законодательства и внутриведомственного приказа".

Прокуратура считает, что сложившаяся ситуация, связанная с массовым предъявлением требований об оплате фактически "безнадежной к взысканию задолженности", "создавала в обществе социальную напряженность и могла повлечь протестные выступления населения".

ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" подало апелляционную жалобу на решение суда о списании 9 млрд рублей долгов за газ в Чечне.