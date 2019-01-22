"Газпром" подал апелляцию на решение суда о списании в Чечне 9 млрд рублей долгов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" подало апелляционную жалобу на решение суда о списании 9 млрд рублей долгов за газ в Чечне.

Согласно сообщению на сайте материнской структуры - ООО "Газпром межрегионгаз", компания обжалует решение Заводского районного суда Грозного. Суд ранее удовлетворил требование прокуратуры Чеченской республики о возложении на компанию обязанности по списанию в бухгалтерском учете дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности.

Размер дебиторской задолженности населения Чечни, в отношении которой принято указанное судебное решение, составляет 9,353 млрд рублей, период образования - с 1 января 2007 по 30 сентября 2015 года.

Общий объем просроченной задолженности всех категорий потребителей за потребленный газ на территории республики на 1 декабря 2018 года составлял 16,161 млрд рублей, в том числе населения - 13,219 млрд рублей.

Ранее прокуратура Чечни сообщила, что Заводской райсуд Грозного обязал "Газпром межрегионгаз Грозный" списать 9 млрд рублей долгов за газ из-за истечения срока давности "как безнадежные к взысканию".

В сообщении отмечалось, что ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" не составило документы, "необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию", нарушив тем самым "требования законодательства и внутриведомственного приказа".

Прокуратура посчитала, что сложившаяся ситуация, связанная с массовым предъявлением требований об оплате фактически "безнадежной к взысканию задолженности", "создавала в обществе социальную напряженность и могла повлечь протестные выступления населения".