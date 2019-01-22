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Генпрокуратура начала проверку в связи с иском к "Газпрому" о списании долга Чечни за газ

Прокурору Чечни поручено поддержать в суде жалобу газового монополиста

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ сообщает о начале служебной проверки в связи необоснованностью обращения с иском в суд о списании долгов жителей Чечни за газ.

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"Внимание прокурора Чеченской Республики обращено на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций. В связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением организована служебная проверка", - сказали в надзорном ведомстве.

Генпрокуратура поручила поддержать прокурору Чечни доводы жалобы ООО "Газпром Межрегионгаз Грозный" на списании долгов жителей республики, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Ранее решением Заводского районного суда Грозного от 20 декабря 2018 года было удовлетворено исковое заявление заместителя прокурора Чеченской Республики в интересах Российской Федерации к ООО "Газпром Межрегионгаз Грозный".

В результате на ООО "Газпром Межрегионгаз Грозный" была возложена обязанность в течение одного месяца со дня вступления в силу решения суда списать дебиторскую задолженность от реализации газа для населения, по которой срок исковой давности истек.

Между тем, в соответствии с действующим законодательством истечение срока исковой давности является не единственным условием списания дебиторской задолженности. Такая задолженность подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания. Нереальность взыскания определяется самостоятельно хозяйствующим субъектом.

Позиция "Газпрома"

Во вторник стало известно, что ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" подало апелляционную жалобу на решение суда о списании 9 млрд рублей долгов за газ.

В этот же день "Газпром" выступил с первым подробным комментарием относительно рискующего стать прецедентным решения чеченского суда о списании 9 млрд рублей долгов за газ.

Курирующий внутренний рынок заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев заявил журналистам, что упомянутая задолженность сформировалась в результате низкой платежной дисциплины населения, а не в ходе военных действий. Он предостерёг, что это решение суда может быть воспринято большинством потребителей энергоресурсов, исправно оплачивающих поставки, как несправедливое по отношению к ним.

Кроме того, он отметил, что "неплатежи и большое количество правонарушений при использовании газа привели к высокой степени обветшалости и ненадежности газовых сетей в регионах Северного Кавказа". "Неукоснительная платежная дисциплина - один из факторов безопасности газового хозяйства", - подчеркнул он.

"Принятое судом первой инстанции решение противоречит действующим нормам права. Срок исковой давности может быть прерван путем признания долга должником или приостановлен. Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось. Более того, учет задолженности как реальной к взысканию или безнадежной не влияет на прекращение обязательств и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности", - пояснил топ-менеджер.

"Признание задолженности безнадежной, то есть возможной к списанию, осуществляется непосредственно хозяйствующим субъектом, с учетом совокупности сложившихся обстоятельств. Суд не запрашивал, а компания соответственно не представляла данные, позволяющие отнести данную задолженность к безнадежной. Вместе с тем действующим законодательством установлено, что органы прокуратуры не вмешиваются в хозяйственную деятельность организаций", - сказал он.

В свою очередь министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявлял, что республика аккуратно платит по долгам, но не оплачивала газ во время боевых действий в регионе. "Чеченская Республика в данном случае за время вот той задолженности, которая образовалась в течение боевых действий, платить не должна. И я считаю, что это совершенно правильно",- сказал он.

Ранее прокуратура Чечни сообщила, что Заводской райсуд Грозного обязал "Газпром межрегионгаз Грозный" списать 9 млрд рублей долгов за газ из-за истечения срока давности "как безнадежные к взысканию".

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Теги: Генпрокуратура РФ, Газпром

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