В Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны Мадуро

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщение о направлении в Венесуэлу бойцов из России.

"Да нет, конечно", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

На слова ведущего о том, что проходит информация о направлении в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро 400 российских бойцов, Песков с улыбкой заметил: "У страха глаза велики".

Ранее на этой неделе некоторые западные СМИ сообщали, что в Венесуэлу прибыли частные военные контрактники из России, которые будут охранять Мадуро. Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич тогда назвал эту информацию "очередной пропагандистской уткой, придуманной, чтобы привлечь внимание к этой теме".

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой военнослужащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные митинги. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным главой государства. Среди тех, кто поддержал Мадуро, - Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.