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Сотрудника типографии в Петербурге уволили за плакаты с критикой Беглова

Перед этим полиция приходила проверить макеты на экстремизм

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудника типографии в Санкт-Петербурге уволили после того, как он одобрил печать плакатов с критикой в адрес врио губернатора Александра Беглова о качестве уборки снега.

"У меня заказали изготовление 48 самоклеящихся плакатов формата А3 с реальной цитатой врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Это пародия на плакаты, которые можно увидеть в метро - "давайте говорить как петербуржцы". Сегодня утром мне поступил макет, я отправил его на производство. Через два часа, когда макет уже готовился к печати, в типографию пришла делегация из райотдела полиции. Несколько часов они провели на территории типографии, взяли объяснения и изъяли все системные блоки якобы для проверки плакатов на экстремизм", - сказал Борисов "Интерфаксу" в понедельник.

"Я еще не был официально устроен, и со мной только обсуждалось заключение договора. Меня уволили, потому что из-за моих действий типографии якобы был нанесен существенный ущерб", - добавил он.

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Борисов уточнил, что является активистом общественного движения "Весна". Заказанные плакаты содержали критику качества уборки улиц Петербурга от снега.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, оперативные мероприятия прошли в понедельник в типографии "Юниор-Принт" на Заусадебной улице, 31. Официальный комментарий пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области "Интерфаксу" получить не удалось.

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Теги: Петербург, Александр Беглов

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