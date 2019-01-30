Депутату Госдумы Боярскому пришлось выталкивать машину из петербургских сугробов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Сергей Боярский поделился в соцсетях видеозаписью, на которой выталкивает служебный автомобиль из сугроба на Васильевском острове Санкт-Петербурга.

Видеозапись в среду опубликовало кафе "Добродомик", расположенное на ул. Детской. Боярский сделал репост записи на своей странице "ВКонтакте".

"У нас очень много интересного всего происходит. Вот сейчас депутат Государственной думы Сергей Боярский застрял возле "Добродомика" по той простой причине, что у нас не чистят снег", - отмечает автор видео.

На записи видно, как Боярский выходит из забуксовавшей машины и обращается за помощью к прохожим. Затем депутат и горожане выталкивают автомобиль из сугроба.

В беседе с "Интерфаксом" Боярский подчеркнул, что считает ситуацию обычной. "Житейская ситуация: передний привод, отсутствие должного количества шипов на резине. Снег подтаял, скоро будет легче. Главное, чтобы ушла наледь: вижу опасность скорее не в снегу, а в наледи", - сказал он.

"Нужно наращивать объемы финансирования уборки и содержания улиц, но все сразу и одновременно решить невозможно, особенно когда столько осадков. Отмечу, что у меня нет претензий к работе дворников: они работают в круглосуточном режиме", - добавил Боярский.

Депутат отметил, что качество борьбы со снегом в Москве нравится ему меньше.

"Мне в Москве не нравится, потому что там (используют) реагент, который превращает снег в жидкую химическую кашу, которая портит обувь и ощущение зимы. Петербургский снег мне больше нравится", - добавил он.

Борьба с последствиями снегопада стала одной из главных тем в петербургских СМИ с начала года. Врио губернатора Александр Беглов поручил главам районов приобрести "лопаты Беглова" и активизировать уборку дорог, тротуаров и крыш.