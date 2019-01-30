Дезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружием

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Группа военных, дезертировавших из армии Венесуэлы, через телеканал CNN обратилась к властям США с просьбой о предоставлении им оружия и снаряжения для борьбы против нынешних властей страны.

"Как венесуэльские солдаты, мы обращаемся к США с просьбой поддержать нас в материально-техническом плане, предоставив средства связи и оружие, чтобы мы могли добиться свободы в Венесуэле", - цитирует телеканал одного из них.

Еще один заявил: "Мы не говорим, что нам нужна только поддержка США, но также Бразилии, Колумбии, Перу, всех братских стран, которые против этой диктатуры"

Все дезертиры, отмечает телеканал, "проживают за пределами своей страны".

Ранее самопровозгласивший себя президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо обещал амнистию всем военнослужащим, которые перейдут на его сторону.

CNN обращает внимание, что просьба прозвучала вскоре после того, как советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что всем, кто попытается навредить лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуаидо, грозят "серьезные последствия".

"Мы осуждаем угрозы бывшего генерального прокурора Венесуэлы в адрес президента Хуана Гуаидо. Позвольте мне еще раз повторить - серьезные последствия ждут всех, кто попытается подорвать демократию и нанести вред Гуаидо", - написал Болтон в своем твиттере.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы потребовал запретить Гуаидо, покидать страну.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил накануне, что сообщения о возможности переброски в Колумбию 5 тысяч американских солдат наводят на определённые мысли.

"Вчера Джон Болтон проводил пресс-конференцию и, как пишут СМИ, проявил беспечность, оставив открытыми записки, которые стали предметом наблюдения телекамер и фотоаппаратов", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

"В этих записках содержалась фраза - 5 тысяч солдат в Колумбию. Тоже наводит на мысли, тем более, что призывы использовать соседние с Венесуэлой страны для прямой интервенции под предлогом тяжелой гуманитарной ситуации звучат в открытую в США и ряде других стран",- отметил Лавров.