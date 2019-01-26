Гуаидо объявил "амнистию" восстанавливающим "демократический порядок" в Венесуэле

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, в субботу объявил "амнистию" всем, кто сотрудничает с оппозицией ради "восстановления демократии".

"Упраздняется любая гражданская, уголовная, административная, дисциплинарная и налоговая ответственность по фактам расследований, судопроизводства, наказаний или санкций, произведенных с 1 января 1999 и до ныне", - говорится в заявлении, опубликованном на бланке Национальной ассамблеи Венесуэлы и размещенном в твиттере Хуана Гуаидо.

"Будут предоставлены все конституционные гарантии защиты гражданским служащим и военным, которые в соответствии со статьей 350 конституции, сотрудничают в деле восстановления демократии. Военнослужащие и сотрудники полиции, которые способствуют восстановлению демократического порядка в стране, смогут влиться в демократическую жизнь страны", - отмечается в тексте.

"Цель амнистии состоит в содействии политическому переходу путем проведения свободных и транспарентных выборов через всеобщее прямое и тайное голосование", - говорится в заявлении.

Ранее США признали оппозиционера Хуана Гуаидо лидером Венесуэлы. Американские СМИ отмечают, что такой шаг может подразумевать, в частности, передачу оппозиции собственности Венесуэлы на американской территории.