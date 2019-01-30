В РПЦ увидели в томосе Украине подтверждение вассальной зависимости от Константинополя

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказал мнение, что томос, полученный новой религиозной структурой Украины, стал подтверждением ее зависимости от Константинополя.

"Томос же фактически является свидетельством установления вассальной зависимости новой организации от Стамбульского патриархата. Он стал причиной страданий верующих людей, далеких от меркантильных забот стамбульского владыки, ощутившего неожиданное внимание главы пусть не вполне благополучного, но крупного европейского государства", - написал представитель РПЦ в статье, опубликованной в среду в газете "Известия".

При этом, по мнению Легойды, основным бенефициаром томоса стал лидер бывшего Киевского патриархата Филарет Денисенко, который "и не скрывает, что является подлинным руководителем этой "церкви" при номинальном главе, его вчерашнем секретаре - митрополите Епифании".

Автор отметил, что президент Украины Петр Порошенко получил томос из Фанара и поздравления от госдепартамента США, а гонимая Украинская православная церковь - силу молитвы миллионов верующих во всем мире. "На вопрос, что сильнее и действеннее, история всех режимов, борющихся с верой, дает вполне однозначный ответ", - заявил представитель РПЦ.