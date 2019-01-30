В КЧР провели крупную проверку перед задержаниями Арашуковых

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Решение о задержании сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля было принято после проведения в республике масштабной проверки профильными ведомствами, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

На прошлой неделе было завершено проведение всесторонней проверки деятельности органов исполнительной власти Карачаево-Черкессии. В итоге были выявлены факты многомиллиардных хищений, которые легли в основу решения о задержании отца и сына Арашуковых, сказал собеседник агентства.

Он отметил, что проверка проводилась представителями "профильных ведомств".

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила ранее в среду, что отец сенатора Рауфа Арашукова - Рауль Арашуков - задержан по подозрению в причастности к хищениям газа у "Газпрома" на сумму более 30 миллиардов рублей.

Также в среду 30 января СК сообщил о задержании сына Рауля Арашукова, сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийстве двух деятелей Карачево-Черкессии в 2010 году.