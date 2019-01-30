Дочь арестованной активистки "Открытой России" Шевченко оказалась в реанимации

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Старшая дочь активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко находится в реанимации в критическом состоянии, сообщает пресс-служба организации.

"Ее госпитализировали из интерната для детей с особенностями развития. Известно, что у ребенка обструктивный бронхит. Ее доставили в больницу, после чего перевели в реанимацию. Врачи сообщили, что состояние критическое", - говорится в сообщении.

29 января в ходе суда адвокат Шевченко Сергей Ковалевич сообщил, что у ребенка наблюдаются осложнения, которые могут быть смертельно опасны с учетом врожденной болезни. Однако суд не разрешил активистке посещать дочь, оставив ее под домашним арестом.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил обеспокоенность состоянием троих детей Шевченко.

21 января в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Шевченко было заведено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. Суд в Ростове-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест.

В рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трех городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске. Кроме того, в отношении активистов движения за последние два года были возбуждены несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации (20.33 КоАП).