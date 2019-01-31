Источник сообщил о смерти дочери активистки из "Открытой России" Шевченко

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Старшая дочь активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, которая ранее была госпитализирована в критическом состоянии, скончалась в реанимации, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Ранее девочка была госпитализирована из интерната для детей с особенностями развития. К сожалению, спасти её не удалось - она скончалась в больнице", - сказал он.

Ребенок был госпитализирован с обструктивным бронхитом в критическом состоянии. 29 января в ходе суда адвокат Шевченко Сергей Ковалевич сообщил, что у ребенка наблюдаются осложнения со здоровьем, которые могут быть смертельно опасны с учетом врожденной болезни. Однако суд не разрешил активистке посещать дочь, оставив ее под домашним арестом.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил обеспокоенность состоянием троих детей Шевченко.

21 января в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Шевченко было заведено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("деятельность нежелательной организации"), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трёх городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске.

Кроме того, в отношении активистов движения за последние два года были возбуждены несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации (20.33 КоАП).