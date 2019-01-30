Школы в ростовских Шахтах закрыты до 1 февраля из-за сообщений о минировании

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Все 39 школ города Шахты Ростовской области не будут работать в четверг из-за продолжающих поступать сообщений о взрывных устройствах, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что на 16:00 по московскому времени завершено обследование 23 школ. Источников взрыва не обнаружено. Обследования других школ продолжаются. Все школы в ночное время берутся под усиленную охрану, в том числе и с привлечением казачьей дружины и добровольной народной дружины. По поручению главы администрации Андрея Ковалева во всех учреждениях города введен режим обеспечения повышенной безопасности.

Ранее сообщалось, что первое сообщение о минировании школы №43 в городе Шахты пришло в среду, в 9:45 по московскому времени. Позже директорам других школ тоже пришла информация о минировании. Администрацией вместе с УВД и антитеррористической комиссией города было принято решение о временном прекращении уроков во всех школах города Шахты. Все школьники были эвакуированы.

14 января в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа. В квартирах второго подъезда находились 55 человек, пятеро из них погибли, двое госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).