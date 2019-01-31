Школу в Волгограде эвакуировали после сообщения о минировании

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Учащихся школы и преподавателей в Краснооктябрьском районе Волгограда эвакуировали после полученной информации о минировании, сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией.

"Сегодня (31 января - ИФ) несколько минут назад на электронную почту школы №49 поступило письмо с сообщением о том, что в здании заложено взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время учащиеся и сотрудники образовательного учреждения эвакуированы. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Здание школы обследуется.