Законопроект о запрете запуска дронов над митингами внесен в Госдуму

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, который позволит полиции сбивать дроны, оказавшиеся над местом проведения митингов, сообщили журналистам в четверг в аппарате комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Авторами законопроекта выступили ряд депутатов, в том числе председатель комитета Василий Пискарев и член комитета, экс-директор ФСБ Николай Ковалев.

В соответствии с этим законопроектом полиция получит право "временно ограничивать нахождение беспилотных воздушных судов (БВС) в воздушном пространстве над местом проведения публичного (массового) мероприятия и прилегающей к нему территории", а также "пресекать несанкционированное нахождение БВС в воздушном пространстве, в том числе посредством уничтожения и повреждения таких судов, подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими", говорится в сообщении.

Полномочия по регулированию использования беспилотников получат Росгвардия, Федеральная служба охраны (ФСО) и ФСБ.