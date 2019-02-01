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На Урале пройдут митинги против повышения тарифов на вывоз мусора

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Власти трех городов на Урале согласовали проведение митингов против повышения тарифов за вывоз мусора в воскресенье.

3 февраля акция состоится в Екатеринбурге на площади Обороны, сообщил агентству "Интерфакс" представитель регионального отделения партии "Яблоко".

"Митинг согласован. Организатором является партия "Яблоко". Заявлено 50 участников", - сказал собеседник агентства.

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Также в воскресенье митинг пройдет в Нижнем Тагиле возле памятника металлургам у подножья Лисьей горы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации города. "Организатор - общественное движение "Тагил за перемены", - добавил собеседник агентства.

Кроме того, проведение двух митингов против повышения цен за вывоз мусора согласовала администрация Тюмени.

"Один митинг, организатором которого выступила инициативная группа горожан, пройдет 3 февраля на площади Борцов революции, другой в этот же день - у технопарка, заявку на проведение этой акции подали представители КПРФ", - сообщил агентству "Интерфакс" сотрудник администрации города.

По его словам, общее заявленное число участников - порядка 3 тыс. человек.

С 1 января в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. Регионы с 1 января получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов от мусорного бака до специального полигона. При этом Москве, Петербургу и Севастополю разрешили отложить "мусорную реформу" до 1 января 2022 года.

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Теги: Екатеринбург, Урал

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