"Мусорная реформа" началась в 69 регионах России

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Около 70 российских регионов полностью либо частично перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

"С 1 января стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Идет реформа, на мой взгляд, неплохо. Большая часть субъектов РФ перешли на новую систему обращения с ТКО. Это 69 субъектов. Часть из них перешла полностью", - заявил Кобылкин в понедельник журналистам.

"Мы создали определенные условия для планового входа в эту непростую реформу. Мы понимали, что нам нельзя сделаться (реформу) некомфортный потому, что там задействовано очень большое количество людей", - сказал министр.

"Мусорная реформа"

Новая система обращения с ТКО официально введена в РФ с начала 2019 года. Ранее ее уже внедрили 16 субъектов Федерации, однако Москве, Петербургу и Севастополю разрешили отложить "мусорную реформу" до 1 января 2022 года.

По информации Минприроды, новая комплексная система обращения с ТКО направлена на кардинальное изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, формирование в обществе новой бытовой культуры, повышение экологического благополучия.

Согласно действующему законодательству, не позднее 1 января 2019 года во всех регионах РФ должны начать работу региональные операторы по обращению с ТКО. При этом захоронение отходов в границах населенных пунктов запрещено.

Фактически в России создается новая отрасль экономики и современная инфраструктура, предполагающая создание новых современных мусороперерабатывающих комплексов и полигонов, соответствующих всем мировым экологическим стандартам, отмечали ранее в Минприроды.