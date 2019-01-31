Проблемы с разгонным блоком "Фрегат" на космодроме Куру выявили до заправки топливом

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Отверстие, обнаруженное в одном из трубопроводов разгонного блока (РБ) "Фрегат", который при помощи ракеты "Союз" должен был вывести на орбиту британские спутники связи OneWeb, было выявлено до начала его заправки, что позволило избежать больших проблем, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"В ходе предпусковых проверок была обнаружена перфорация в одном из трубопроводов. Это случилось до заправки фрегата компонентами", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что если бы отверстие было обнаружено уже после начала загрузки топлива, последствия могли быть более серьезными, так как в блоке применяется топливо на основе несимметричного диметилгидразина или гептила, являющегося крайне токсичным.

"Заправка производится с соблюдением техники безопасности, однако устранение неисправности было бы сильно осложнено в случае утечки топлива", - сказал собеседник "Интерфакса".

В настоящее время во Французскую Гвиану направляются специалисты предприятия-производителя блока - НПО имени Лавочкина. После их прибытия будет проведена оценка возможности устранения неисправности на месте.

"Если дефект не удастся устранить на месте, "Фрегат" придется возвращать на предприятие, что приведет к задержке в несколько месяцев", - отметил собеседник агентства.