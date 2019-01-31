Прокуратура пока не установила всех соучастников банды Арашуковых

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Не все участники преступного сообщества, созданного сенатором Рауфом Арашуковым и его отцом Раулем, установлены, сообщил прокурор.

"Не все участники данного преступного сообщества установлены", - сказал прокурор в ходе заседания Басманного суда Москвы, на котором в четверг решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении двоюродного брата сенатора - Руслана Ашакурова.

В ходе заседания представитель прокуратуры поддержал ходатайство следствия об аресте Руслана Арашукова на два месяца.

Адвокат заявил, что его подзащитный "изъявил желание рассказать всю правду, дать все показания".

Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу. Также в этот день был задержан его отец Рауль Арашуков.

Сенатору предъявлено обвинение по трем статьям УК. В частности, он обвиняется в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля, а его отец подозревается в создании этого сообщества и мошенничестве. Арашуков арестован судом до 30 марта.

В этот же день были возбуждены уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества в отношении родственника задержанного сенатора Руслана Арашукова.