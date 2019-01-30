Главные новости
В РоссииСенатору Арашукову предъявили обвинения по трем статьям УКВ РоссииВ Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМСКультураСпециалисты постараются отреставрировать картину Куинджи к марту
В России Дело сенатора Арашукова

Сенатору Арашукову предъявили обвинения по трем статьям УК

Есть обновление от 16:15

Ему вменяют убийство, участие в преступном сообществе и давление на свидетеля

Сенатору Арашукову предъявили обвинения по трем статьям УК
Рауф Арашуков
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Задержанному сенатору Рауфу Арашукову предъявили обвинения в убийстве, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля, а его отец Рауль подозревается в создании этого сообщества и мошенничестве, сообщила в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч.3 ст.210 УК РФ), убийстве (ч.2 ст.105) и давлении на свидетеля (ч.4 ст.309)", - сказала она в среду "Интерфаксу".

Она также сообщила, что отец сенатора, Рауль Арашуков, "подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч.3 ст.210 УК РФ) и мошенничестве (ч.4 ст.159)". "Согласно материалам уголовного дела, он причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей", - сказала Петренко.

Ранее в среду сенатор Рауф Арашуков был задержан прямо во время закрытого заседания Совета Федерации по подозрению в двух убийствах и организации преступного сообщества. Позже стало известно о том, что его отец задержан в Петербурге в одном из офисов "Газпрома".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Рауф Арашуков

Новости по теме

В России
В Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМСВ Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМС
Создать рабочую группу решили после выступления патриарха КириллаПодробнее
 Сенатору Арашукову предъявили обвинения по трем статьям УКСенатору Арашукову предъявили обвинения по трем статьям УК
Ему вменяют убийство, участие в преступном сообществе и давление на свидетеляПодробнее
 Задержан отец сенатора АрашуковаЗадержан отец сенатора Арашукова
Рауля Арашукова задержали в Санкт-Петербурге в одном из офисов "Газпрома"Подробнее
 Песков объяснил общение президентов РФ и США без американского переводчикаПесков объяснил общение президентов РФ и США без американского переводчика
Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что переводчик российского лидера всегда находится рядомПодробнее
Госдума предложила сбивать дроны, запущенные над митингамиГосдума предложила сбивать дроны, запущенные над митингами
Авторы законопроекта пояснили, что это необходимо для защиты жизни и здоровья гражданПодробнее
 Сенатор Арашуков лишен неприкосновенности и задержан по делу об убийствеСенатор Арашуков лишен неприкосновенности и задержан по делу об убийстве
В закрытом заседании Совфеда приняли участие главы Генпрокуратуры и СКПодробнее
 Дезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружиемДезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружием
Они также обратились к Бразилии, Колумбии, Перу и "всем братским странам, которые против этой диктатуры"Подробнее
 Власти Приморья попросили Московский зоопарк не отправлять тигра Амура на КубаньВласти Приморья попросили Московский зоопарк не отправлять тигра Амура на Кубань
Ранее директор Приморского сафари-парка сообщил, что в случае переезда хищник будет жить в тесной клеткеПодробнее
 Москалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщинМоскалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщин
Уполномоченный по правам человека также высказалась в пользу работы для женщин из дома по семейным обстоятельствамПодробнее
 Глава Минприроды уволил замглавы Росгеологии Горринга после скандального видео в соцсетяхГлава Минприроды уволил замглавы Росгеологии Горринга после скандального видео в соцсетях
Чиновник угрожал расправой участнику онлайн-игры, а также рассказал зрителям о сексуальных отношениях с сотрудницамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 января6 фото
29 января
Фотохроника 29 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото
28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСенатору Арашукову предъявили обвинения по трем статьям УКВ РоссииВ Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМСКультураСпециалисты постараются отреставрировать картину Куинджи к мартуВ РоссииСенатор Арашуков лишен неприкосновенности и арестован по делу об убийствеЭкономикаВ Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеровВ миреПравославная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь Украины

"Норникель" достиг нового исторического максимума на рынке акций РФ

Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком

Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге

Причиной отказа от дальнейшего выступления здесь стала травма плеча Подробнее

В Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМС

В Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМССоздать рабочую группу решили после выступления патриарха Кирилла Подробнее

Мэр Риги не покинул дом после обыска сотрудниками антикоррупционного бюро

Сенатору Арашукову предъявили обвинения по трем статьям УК

Сенатору Арашукову предъявили обвинения по трем статьям УКЕму вменяют убийство, участие в преступном сообществе и давление на свидетеля Подробнее

Двое мужчин погибли под колесами электрички под Дмитровом

Посол Венесуэлы опроверг слухи о присланном из России самолете с военными

Следствие заподозрило Магомедовых в переоформлении бизнеса в офшорах, несмотря на арест

Патриарх Кирилл напомнил Госдуме об опасности социального неравенства

Россия снизила нефтедобычу в рамках ОПЕК+ на 50 тысяч б/с к октябрю 2018 года

Руководители КЧР оказались под угрозой увольнения после проверки в отношении Арашуковых

Еврокомиссия подготовила комплекс мер для жесткого сценария Brexit

Тощие недра за большие деньги. Обзор

Тощие недра за большие деньги. ОбзорРоссийские компании бьются на аукционах за нефтегазовые месторождения, которых остается все меньше Подробнее

Прибыль Alibaba в III финквартале превзошла ожидания

Футболист ПСЖ Неймар из-за травмы выбыл на 10 недель

Массовые сообщения о минировании в регионах Северо-Запада не подтвердились

Павлюченко вновь сыграет в московском "Арарате"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');