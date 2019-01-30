Сенатору Арашукову предъявили обвинения по трем статьям УК

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Задержанному сенатору Рауфу Арашукову предъявили обвинения в убийстве, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля, а его отец Рауль подозревается в создании этого сообщества и мошенничестве, сообщила в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч.3 ст.210 УК РФ), убийстве (ч.2 ст.105) и давлении на свидетеля (ч.4 ст.309)", - сказала она в среду "Интерфаксу".

Она также сообщила, что отец сенатора, Рауль Арашуков, "подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч.3 ст.210 УК РФ) и мошенничестве (ч.4 ст.159)". "Согласно материалам уголовного дела, он причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей", - сказала Петренко.

Ранее в среду сенатор Рауф Арашуков был задержан прямо во время закрытого заседания Совета Федерации по подозрению в двух убийствах и организации преступного сообщества. Позже стало известно о том, что его отец задержан в Петербурге в одном из офисов "Газпрома".