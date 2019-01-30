Еще один родственник сенатора Арашукова стал фигурантом уголовных дел

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества возбуждены в отношении родственника задержанного сенатора Рауфа Арашукова - Руслана Арашукова, сообщает в среду Следственный комитет РФ.

"В отношении вас возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ и 210", - сказал следователь Руслану Арашукову на видео допроса, которое распространило ведомство. Следователь добавил, что "в рамках данных дел необходимо провести обыски".

Арашуков согласился на проведение с ним следственных действий, ему показали постановление о возбуждении уголовных дел.

Ранее Руслан Арашуков упоминался официальным представителем СК Светланой Петренко среди руководителей газовой отрасли СКФО, проходящих по делу о хищениях природного газа.

"Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ими создавались условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям", - сказала Петренко.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в среду, 30 января, в ходе пленарного заседания Совета Федерации. В этот день был задержан его отец Рауль Арашуков.

Рауль Арашуков с 1998 года возглавлял Ставропольскую региональную компанию по реализации газа - ООО "Ставропольрегионгаз". В 2010 году возглавил ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", ответственную за поставки газа на территории Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесской республики, республик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия - Алания. С декабря 2011 года - советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз".

32-летний Рауф Арашуков в 2002-2008 годах работал в "Ставропольрегионгазе" - на должностях от техника отдела по развитию производства до начальника отдела имущественных отношений. В 2010-2011 годах - первый заместитель директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в КЧР.