Некоторым свидетелям по делу Арашуковых предоставили госзащиту

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Некоторые свидетели по делу сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля об участии в преступном сообществе, пользуются госзащитой, сообщает следствие.

Об этом стало известно в ходе заседания Басманного суда Москвы, на котором в четверг решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении двоюродного брата сенатора - Руслана Арашукова.

Дело Арашуковых

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в ходе заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с Рауфа Арашукова неприкосновенности и заключении его под стражу. Позднее в Санкт-Петербурге следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора - Рауля Арашукова.

Уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества возбуждены также в отношении родственника сенатора Арашукова - Руслана Арашукова, сообщил СКР. "Двоюродный брат Арашукова возглавляет дочернее предприятие "Газпрома", - рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

В среду Басманный суд Москвы заключил Рауфа Арашукова в СИЗО до 30 марта. Защита просила суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или залога до 10 млн рублей.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последнему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам дела, Арашукову-старшему инкриминируется хищение природного газа ПАО "Газпром" на сумму более чем на 30 млрд рублей.