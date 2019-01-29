Власти опровергли задержание зампреда правительства Ленинградской области Коваля

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль не задержан, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации региона.

"Олег Коваль не задержан. В настоящий момент его опрашивают", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе "Интерфаксу" сообщили о задержании Коваля в связи с разбирательством по делу, связанному с его работой в структурах "Газпрома".

В то же время в пресс-службе Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области "Интерфаксу" подтвердили факт участия сотрудников ведомства во вторник в оперативных мероприятиях, связанных с деятельностью Коваля, но не подтвердили информацию о задержании.

По информации осведомленного источника, дело касается компании ООО "Производственно-строительное объединение "Блок-Монолит" и ее деятельности в Вологодской области по контрактам с "Газпромом".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ООО "Блок-монолит" - оптовая неспециализированная торговля. Гендиректор компании - Дмитрий Цветков, бенефициар - Александр Васильев. Коваль по состоянию на 27 февраля 2008 года являлся совладельцем 45,45% доли компании.

Коваль родился 26 января 1969 года. В 2007-2009 годах возглавлял главное управление обустройства войск Минобороны РФ.

С 2009 по 2014 год - заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение".

С 2011 года по октябрь 2015 года был депутатом Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва, членом президиума, заместителем секретаря Ленинградского областного регионального отделения партии "Единая Россия".

С 2015 года - заместитель председателя правительства Ленобласти по ЖКХ и энергетике. С октября 2018 года - президент Федерации футбола Ленинградской области.