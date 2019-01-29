Задержан зампред правительства Ленинградской области Олег Коваль

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль задержан, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации региона.

"Задержан дома, находился в отпуске", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что Коваль задержан в связи с разбирательством по делу, связанному с его работой в структурах "Газпрома".

Коваль родился 26 января 1969 года. В 2007-2009 годах возглавлял главное управление обустройства войск Минобороны РФ.

С 2009 по 2014 год - заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение".

С 2011 года по октябрь 2015 года был депутатом Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва, членом президиума, заместителем секретаря Ленинградского областного регионального отделения партии "Единая Россия". С 2015 года - заместитель председателя правительства Ленобласти по ЖКХ и энергетике.

С октября 2018 года - президент Федерации футбола Ленинградской области.