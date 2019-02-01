Эрмитаж призвал разработать систему охраны картин в России

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель генерального директора Эрмитажа по эксплуатации Алексей Богданов считает необходимым создавать российскую систему охраны музейных экспонатов.

Мнение Богданова опубликовано в пятницу на сайте Эрмитажа. "К сожалению, сегодня не существует надежной отечественной системы для охраны непосредственно картин. Имеющиеся на рынке зарубежные системы стоят слишком дорого. Представляется целесообразной разработка отечественной радиоканальной системы охраны картин. Все предпосылки для ее создания есть", - отмечают он.

Богданов считает, что системы видеонаблюдения в музеях сегодня в большей степени выполняют функции помощи при анализе произошедших событий. По его словам, "только с внедрением реально работающих систем видеоаналитики система видеонаблюдения сможет выполнять охранные функции".

Специалист добавляет, что для механической защиты картин от снятия необходимо использовать для их подвеса металлические погоны или тросы. В местах их крепления к раме нужно обязательно устанавливать механические блокираторы, на длительное время затрудняющие или делающие невозможным снятие картины с подвеса без специального инструмента.

В целом, заключает Богданов, для обеспечения безопасности учреждений культуры необходимо разработать новые требования технической укрепленности, новые правила пожарной безопасности, внедрить систему маркировки экспонатов, разработать систему охраны картин на беспроводном принципе действия и оборудовать системы подвеса картин блокираторами снятия.

Как сообщалось, 27 января из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи была украдена картина художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Мужчина, которого приняли за работника музея, просто снял ее со стены, достал картину из рамы и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Было возбуждено уголовное дело о хищении предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).

Утром 28 января в МВД РФ сообщили, что подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. По данным источника, его зовут Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

1 февраля картина вернулась на выставку, где пробудет до 17 февраля. Полотно помещено под стекло и сигнализацию.