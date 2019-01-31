Чуприков извинился за кражу картины Куинджи

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Денис Чуприков, обвиняемый в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, сожалеет о своём поступке и просит прощения у всех граждан РФ, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Сегодня члены ОНК посетили Чуприкова. Он просил передать, что извиняется перед всеми гражданами РФ за свой поступок, ему очень жаль и стыдно за то, что он совершил", - сказал Мельников в четверг "Интерфаксу".

Личность похитителя

Согласно анкетным данным Чуприкова, он уроженец Крыма, имеет российское гражданство и "прописку" в Феодосии, занимает должность генерального директора ООО "Мегаполис". По его словам, он семь лет состоит в гражданском браке, имеет на иждивении ребенка 2018 года рождения.

По словам Чуприкова, рассказал представитель ОНК, он давно интересуется искусством, "периодически ходил в музеи, но чаще, когда вход в них был бесплатным".

Также, со слов Чуприкова, он является инвалидом 2-ой группы, добавил ответственный секретарь ОНК. В связи с этим члены ОНК попросили администрацию изолятора временного содержания отнестись с повышенным вниманием к состоянию его здоровья.

Как рассказал Мельников, Чуприков в настоящее время ещё не переведён в СИЗО и содержится в изоляторе временного содержания по Северо-восточному административному округу.

"По закону, после избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, человек может содержаться в ИВС до десяти дней, это не является нарушением. Сейчас Чуприков содержится в камере с еще двумя заключёнными. Претензий на условия содержания он не имеет", - сказал Мельников.

Чуприков также рассказал членам ОНК, что в последнее время занимался бизнесом - небольшими поставками стройматериалов и воды. Он женат, имеет четырёхмесячного ребёнка.

"По его просьбе мы связались с супругой и передали ей, что Чуприков просит привезти ему вещи и продукты. Других просьб у него не было", - резюмировал Мельников.

В беседе с членами ОНК Чуприков отметил, что никогда ни привлекался к уголовной ответственности, а только к административной - за нарушение Правил дорожного движения.

Дерзкая кража

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, в воскресенье вечером, 27 января. Мужчина, которого приняли за работника музея, просто снял ее со стены, достал картину из рамы и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

По словам гендиректора Третьяковки Зельфиры Трегуловой, тревогу в связи с кражей картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" поднял смотритель музея, "правда, это произошло уже через несколько минут после того, как человек, схвативший картину, выбежал из музея".

В связи с кражей картины было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Утром 28 января в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 31-летний Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал полотно на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где оно и было изъято полицейскими.

29 января Чуприков был арестован на срок до 27 марта 2019 года по обвинению в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (пункт "а" части 2 статьи 164 УК РФ).

Вернется ли картина на выставку

Что касается найденной картины, то в Минкультуры сообщили, что у нее есть незначительные повреждения в виде потертостей, они будут устраняться специалистами. В подлинности найденной картины в ведомстве не сомневаются. 30 января МВД передало картину Министерству культуры и музейщикам.

Между тем директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов сообщил в твиттере, что состояние похищенной картины Архипа Куинджи не препятствует ее кратковременному экспонированию, так что она все-таки вернется в Третьяковку.

Ретроспектива пейзажиста Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года и продлится до 17 февраля. На выставке представлено порядка 170 лучших произведений художника из фондов ГТГ и Русского музея, а также из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии.

Похищение полотна Куинджи - это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.