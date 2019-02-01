Возбуждено дело о фальсификации довыборов в Госсовет Коми

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - По итогам сентябрьских выборов в Госсовет Коми следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя и секретаря участковой избирательной комиссии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР, председателя и секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка, расположенного в поселке Вис Сосногорского района, подозревают в совершении преступлений фальсификации избирательных документов и итогов голосования.

Как следует из материалов Избирательной комиссии Коми, участник дополнительных выборов в Госсовет региона, состоявшихся 9 сентября 2018 года, Иван Рубан пожаловался, что на семи участках в Ираельском избирательном округе №10 при голосовании нарушили закон. Кандидат от партии "Коммунисты России" указал на то, что было голосование за отсутствующих избирателей, а для голосования вне помещения составлялись фиктивные заявления от людей. Кроме того, заявитель предположил, что противоправными действиями руководил сотрудник местной администрации.

В материалах Избиркома также было указано, что эти нарушения законодательства не подтвердились.

Дополнительные выборы в Госсовет Коми по пяти одномандатным округам состоялись 9 сентября 2018 года. В Ираельском округе №10 (Сосногорский и Ижемский районы) явка составила 16,08%. Представитель партии "Единая Россия" Алексей Чупров получил 37,3% голосов и стал депутатом регионального парламента. Выдвинутый партией "Коммунисты России" Иван Рубан получил 24,5% голосов. Третьим с результатом в 12,4% стал Анатолий Терентьев от КПРФ.