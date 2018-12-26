Памфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замяли

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что расследование нарушений на выборах губернатора Приморского края в сентябре 2018 года не было доведено до конца.

"Замяли (расследование)", - сказала журналистам в среду Памфилова. По ее мнению, нарушения происходили "за спиной приморского избиркома".

"Нужно понять, кто вынуждал людей это делать (совершать нарушения - ИФ). Организаторов надо найти", - подчеркнула она.

Памфилова убеждена, что расследование следовало завершить до повторных выборов в Приморском крае.

При этом глава ЦИК подчеркнула, что нарушения на повторных выборах губернатора Приморского края, на которые указало движение "Голос", даже в случае их подтверждения не могут повлиять на результаты голосования. "Если бы даже по тем (избирательным) участкам, по которым поднят вопрос (о нарушениях), если бы их (данные о голосовании) взять и исключить, предположим, что там что-то не то, все равно бы на общий результат это бы не повлияло, там все равно было бы больше 60% (у Олега Кожемяко - ИФ)", - сказала Памфилова в среду журналистам.

"Поэтому сейчас говорить о прошедших выборах смысла нет, надо думать о будущем. Если появилась такая проблема, мы должны ее снять для того, чтобы это доверие не подрывалось",- сказала она.

Памфилова напомнила, что ранее прошла встреча с представителями "Голоса". "Мы посмотрим, что это, каким образом (произошло - ИФ), чтобы ни на каких выборах такая ситуация не повторялась, не повторялась ситуация, связанная с тем, что с КОИБами какие-то аномалии", - сказала глава ЦИК России.

"Для нас это тоже (было) открытие, понимаете, именно КОИБы 10-го года, что там произошло в ряде случаев",- призналась Памфилова. Она уточнила, что "Голос" передал ЦИК конкретный материал только по восьми участкам, а по остальным "только предположения".

Ранее во вторник движение "Голос" опубликовало доклад, в котором утверждает, что на 47 участках во Владивостоке 16 декабря были зафиксированы "убедительные факты массовой фальсификации итоговых протоколов избирательных комиссий, в которых в день голосования подсчет велся с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней образца 2010 года (КОИБ-2010)".

16 декабря в Приморском крае прошли повторные выборы, на которых победил Кожемяко, набравший 61,88% голосов избирателей. Явка на выборах составила 46,35%, в выборах приняли участие более 680 тысяч избирателей.

Повторные выборы проводились в связи с тем, что итоги двух туров 9 и 16 сентября были отменены из-за нарушений в ходе голосования.