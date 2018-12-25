Движение "Голос" представило доказательства фальсификаций на выборах в Приморье

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Движение "Голос" представило свидетельства фальсификаций на 47 участках из 80 в городе Владивостоке на прошедших 16 декабря выборах губернатора в Приморье, сообщают во вторник "Ведомости".

По мнению экспертов движения, фальсификации наблюдались на участках, которые были оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней образца 2010 года (КОИБ-2010), а сами копии итоговых протоколов введены под конец подсчета голосов почти одновременно - после 1:00 по местному времени 17 декабря. Более того, выборы прошли при ослабленном общественном наблюдении.

""Голос" потребовал от Центризбиркома провести проверку на всех участках с КОИБ-2010, рекомендовать крайизбиркому обратиться с исками об отмене итогов выборов на 47 участках и провести там ручной пересчет", - сообщают "Ведомости".

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила газете, что получила данные, собранные экспертами движения, и уточнила, что комиссия "будет реагировать будем после того, как разберется в ситуации".

На прошедших 16 декабря выборах главы региона претендовали четыре кандидата - депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, врио главы края, самовыдвиженец Олег Кожемяко, глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко от "Партии Роста", депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия "За женщин России". Врио главы Приморского края Олег Кожемяко по итогам обработки всех протоколов участковых комиссий победил в выборах, набрав 61,88% голосов. избирателей.

Первую попытку избрать в Приморском крае губернатора предприняли в сентябре. Выборы проходили в два тура. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио главы региона был назначен Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области.