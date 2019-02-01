Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из Марокко из-за ящура

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор запретил ввоз из Марокко продукции животноводства из-за зафиксированной в этой стране вспышки ящура.

Как сообщается в материалах службы, ограничение действует в отношении восприимчивых к ящуру животных, включая зоопарковых и цирковых, генетического материала, мяса и мясной продукции без обработки, гарантирующей разрушение вируса. Кроме того, запрещен ввоз молока и молочной продукции, шерсти, щетины, волос, кожи и другой продукции.

Запрет действует с 31 января.