МИД РФ выразил тревогу из-за действий США по договоренностям о вооружении

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - МИД России выразил тревогу в связи с рядом действий США по демонтажу системы международно-правовых договорённостей в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства, размещенном на сайте МИД вечером в пятницу, перечислены следующие факты и уже предпринятые Вашингтоном действия, которые вызывают "особую тревогу": выход из Договора по ПРО; слом работ по укреплению Конвенции о запрещении биологического оружия и распространение биолабораторий Пентагона по всему миру; задержка уже более чем на 10 лет ликвидации своего арсенала химоружия (в рамках Конвенции о запрещении химоружия США инициативно брали обязательство завершить этот процесс к апрелю 2007 года) и попытка превращения технической по своей сути ОЗХО в инструмент политического давления на неугодные Вашингтону государства.

Этот список продолжают отказ США от ратификации адаптированного ДОВСЕ и подрыв тем самым системы контроля над вооружениями в Европе; прекращение процесса ратификации ДВЗЯИ и содержание своего ядерного полигона в готовности для ускоренного возобновления полноформатных ядерных испытаний; продолжение отработки навыков применения ядерного оружия совместно со своими неядерными союзниками по НАТО ("nuclear sharing missions") и нарушение тем самым основ ДНЯО (статьи 1 и 2).

В этом же ряду, по мнению МИД РФ, находятся выход из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном (СВПД) и, как следствие, грубое нарушение инициированной самим Вашингтоном резолюции 2231 СБ ООН; "нацеленность на вывод оружия в космос и превращение околоземного пространства в арену вооружённого противостояния со всеми катастрофическими для человеческой цивилизации последствиями".