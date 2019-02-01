Главные новости
В миреДемократы и республиканцы в Сенате разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМДВ РоссииТоп-менеджер "Ессентукигоргаза" Кятов арестован по делу Арашуковых СпортCAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил
В России

МИД РФ выразил тревогу из-за действий США по договоренностям о вооружении

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - МИД России выразил тревогу в связи с рядом действий США по демонтажу системы международно-правовых договорённостей в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства, размещенном на сайте МИД вечером в пятницу, перечислены следующие факты и уже предпринятые Вашингтоном действия, которые вызывают "особую тревогу": выход из Договора по ПРО; слом работ по укреплению Конвенции о запрещении биологического оружия и распространение биолабораторий Пентагона по всему миру; задержка уже более чем на 10 лет ликвидации своего арсенала химоружия (в рамках Конвенции о запрещении химоружия США инициативно брали обязательство завершить этот процесс к апрелю 2007 года) и попытка превращения технической по своей сути ОЗХО в инструмент политического давления на неугодные Вашингтону государства.

Этот список продолжают отказ США от ратификации адаптированного ДОВСЕ и подрыв тем самым системы контроля над вооружениями в Европе; прекращение процесса ратификации ДВЗЯИ и содержание своего ядерного полигона в готовности для ускоренного возобновления полноформатных ядерных испытаний; продолжение отработки навыков применения ядерного оружия совместно со своими неядерными союзниками по НАТО ("nuclear sharing missions") и нарушение тем самым основ ДНЯО (статьи 1 и 2).

В этом же ряду, по мнению МИД РФ, находятся выход из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном (СВПД) и, как следствие, грубое нарушение инициированной самим Вашингтоном резолюции 2231 СБ ООН; "нацеленность на вывод оружия в космос и превращение околоземного пространства в арену вооружённого противостояния со всеми катастрофическими для человеческой цивилизации последствиями".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МИД РФ, США

Новости по теме

В России
Топ-менеджер "Ессентукигоргаза" Кятов арестован по делу Арашуковых о хищении газаТоп-менеджер "Ессентукигоргаза" Кятов арестован по делу Арашуковых о хищении газа
Ранее шестой фигурант дела не признал свою вину в суде, подчеркнув, что он сам явился к следователюПодробнее
 В деле Арашуковых появился седьмой подозреваемыйВ деле Арашуковых появился седьмой подозреваемый
Суд в пятницу по ходатайству следствия рассмотрит вопрос об аресте топ-менеджера "Ессентукигоргаза" Алана КятоваПодробнее
 Песков призвал не спешить с выводами о сбоях в управлении "Газпромом" из-за дела АрашуковыхПесков призвал не спешить с выводами о сбоях в управлении "Газпромом" из-за дела Арашуковых
В Кремле призвали дождаться решения судаПодробнее
 Генпрокуратура назвала вероятную причину гибели группы Дятлова в 1959 годуГенпрокуратура назвала вероятную причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Из 75 вариантов отобрали три основные версии - лавина, снежная доска или ураганПодробнее
Из Третьяковки уволили смотрителя, при котором украли картину КуинджиИз Третьяковки уволили смотрителя, при котором украли картину Куинджи
Руководство музея заявило, что сотрудница не выполнила свои служебные обязанности, поскольку "была в оцепенении"Подробнее
 Военные пробили протоку в скальном обвале на реке БурееВоенные пробили протоку в скальном обвале на реке Бурее
Подрывные работы потребовали 200 тонн тротилаПодробнее
 Суд арестовал отца сенатора Рауфа АрашуковаСуд арестовал отца сенатора Рауфа Арашукова
Следствие посчитало, что Рауль Арашуков может уехать за границу или оказать давление на участников расследованияПодробнее
 Почти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется странаПочти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется страна
Этот показатель достиг максимума за последние 12 летПодробнее
 Вице-губернатор Петербурга призвала удовлетворить имперские амбиции городаВице-губернатор Петербурга призвала удовлетворить имперские амбиции города
Свою позицию Совершаева обосновала тем, что Петербург, по ее мнению, был столицей на 100 лет дольше МосквыПодробнее
 Чуприков извинился за кражу картины КуинджиЧуприков извинился за кражу картины Куинджи
Он рассказал, что любит ходить в музеи, но предпочитает делать это бесплатноПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреДемократы и республиканцы в Сенате разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМДВ РоссииТоп-менеджер "Ессентукигоргаза" Кятов арестован по делу Арашуковых СпортCAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правилВ миреПомпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМДВ РоссииГенпрокуратура назвала вероятную причину гибели группы Дятлова в 1959 годуЭкономикаСбербанк повысил ставки по рублевым вкладам

Игумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктом

Госпитализация старца Ефрема, по мнению врачей, продлится неопределенно долгое время Подробнее

МИД РФ выразил тревогу из-за действий США по договоренностям о вооружении

Bloomberg сообщил, что Венесуэла отложила планы по вывозу золота из страны

В ДНР задержали трех причастных к терактам на территории республики украинцев

ВАДА поприветствовало решение CAS по 12 дисквалифицированным россиянам

Додон вернулся из Москвы в Кишинев на самолете Специального летного отряда РФ

Суд в Ростове-на-Дону вызывал "скорую" украинцу Грибу во время заседания

Трамп выразил надежду на заключение с Москвой нового соглашения взамен ДРСМД

Умершую в реанимации дочь активистки "Открытой России" похоронят 4 февраля

Генпрокурор Украины не будет подавать апелляцию на приговор Януковичу

Володин предложил Совету Европы вернуть России взносы за три года

Председатель Госдумы заявил, что Россия заплатила около 10 млрд рублей, но не участвовала в работе ПАСЕ Подробнее

Госсовет Франции не стал запрещать полиции флэшболы перед акцией "желтых жилетов"

Генконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины Усок

Генконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины УсокОна обвиняется в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца Подробнее

Тысячи палестинцев вышли на акции протеста на границе с Израилем

Врачи из Ступино спасли руку пациента, пересадив ему его же кость

Сборная России вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом

Звонарева победила Касаткину в четвертьфинале турнира в Петербурге

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');