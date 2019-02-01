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В МИД заявили, что США способны разместить на суше 24 ядерных "Томагавка" уже сейчас

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона не может исключать, что уже сейчас на суше могут появиться 24 американских крылатых ракет "Томагавк" в ядерном оснащении, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не можем закрывать глаза, что в потенциале при наихудшем сценарии уже сейчас на суше может появиться 24 крылатые ракеты "Томагавк" в ядерном оснащении", - сказал замминистра в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Когда они будут произведены американцами, я не знаю, но такая возможность уже сейчас существует - для развертывания в Румынии", - подчеркнул Рябков.

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США развернули в Румынии свои системы ПРО и собираются это сделать и в Польше.

Всего 48 крылатых ракет

США могут в общей сложности развернуть 48 крылатых ракет, в зону действия которых попадут центральные районы России, и Россия не может игнорировать эту угрозу,

заявил Рябков.

"Когда в Польше "Иджис Эшор" будут развернуты, к ним еще 24 (крылатых ракет) добавятся, 48 штук суммарно с дальностью 2,5 тыс. километров", - сказал Рябков в интервью телеканалу "Россия 24".

"Вы циркулем прочертите на карте радиус, вы увидите, какие районы европейской части Российской Федерации попадают в зону покрытия этих ракет. Мы не можем игнорировать такую угрозу", - подчеркнул замминистра.

"Мы не можем принимать на веру то, что говорят американцы, что сейчас у них нет намерения подобного рода средства развертывать в комплексах "Иджис Эшор", - сказал Рябков.

Рябков отметил, что выход Вашингтона из ДРСМД нанесет мощнейший удар по существующей системе международного контроля над вооружениями.

"Американцы, конечно, договор в итоге отбросят. Таким образом, будет нанесен мощнейший удар по пока еще существующей системе международного контроля за вооружениями и нераспространением оружия массового поражения".

О российских мерах

Россия принимает меры по обеспечению своей безопасности в связи с планами США выйти из ДРСМД, заявил Рябков.

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"То, о чем говорил президент РФ, когда выступал с посланием Федеральному собранию, - это более чем убедительный сигнал о том, что мы уже заботимся о нашей безопасности, силы и средства которой разрабатываются и находятся в продвинутой стадии подготовки к постановке на боевое дежурство. Гарантированно обеспечивают нашу безопасность в любой ситуации независимо от того, что Соединенные Штаты могут начать предпринимать в этой сфере в обозримой перспективе", - сказал Рябков.

Он напомнил, что президент не раз говорил о том, что создание этих средств стало ответом на выход США из договора по ПРО.

"Гиперзвуковые боевые блоки, разного рода автономные системы воздушные, подводные, новая тяжелая ракета, которая разрабатывается, недавно проведенные успешные испытательные пуски системы "Авангард", "Кинжал" и многое другое - это все тот набор сил и средств, которые нейтрализуют гарантированно потенциальную угрозу со стороны США или любого другого направления, откуда бы она ни исходила", - пояснил Рябков.

Экономическое изматывание через гонку вооружений

США взяли курс на экономические изматывание России через втягивание ее в новую гонку вооружений, считает Рябков. "Они, наверное, начинают игру на наше экономическое изматывание через новую гонку вооружений, - сказал Рябков.

"Они не понимают, что из прошлого мы извлекли хорошие уроки. И наши ответы на любые потенциальные вызовы будут экономически подъемными. Это не дешево, но это не разорительно. И мы это уже доказываем на практике", - полагает замминистра.

Будущее Договора о СНВ под вопросом

В Москве опасаются, что Договор о СНВ повторит судьбу ДРСМД.

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"США не готовы ни к дискуссии по переоборудованию должным образом, ни к обсуждению темы продления... Я реально опасаюсь, что за ДРСМД может последовать ДСНВ, с такой же судьбой. Он может просто истечь 5 февраля 2021 года, не будучи продлённым", - сказал Рябков в интервью "России 24" (ВГТРК).

Он отметил, что примененная США процедура переоборудования части носителей позволяет им сохранять возвратный потенциал "в количестве около 1300 боевых блоков".

"Этим нужно заниматься, это нужно решить, а потом продлевать договор", - сказал Рябков.

В интервью "Интерфаксу" в конце прошлого года Рябков заявил, что в Москве считают нарушением ДСНВ примененную США процедуру переоборудования части носителей.

По его словам, "продлению Договора должно предшествовать урегулирование проблемы одностороннего вывода из зачета части носителей, которые объявлены переоборудованными таким образом, что российская сторона не может подтвердить необратимость этого переоборудования".

Контрольный срок выполнения ДСНВ

5 февраля 2018 года наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей.

В этот день США объявили, что количество развернутых МБР, БРПЛ и ТБ в их арсенале составляет 660 единиц, с учетом неразвернутых носителей - 800 единиц.

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В МИД РФ, комментируя публикацию Госдепартаментом данных о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений США, заявили, что "объявленный США результат достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и путём одностороннего вывода из засчёта по Договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н".

На Смоленской площади отметили, что переоборудование этих носителей "было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования БРПЛ и ядерного вооружения тяжёлых бомбардировщиков, как это предусмотрено пунктом 3 Раздела I Главы третьей Протокола к Договору".

В МИД также указали, что представленные Вашингтоном цифры достигнуты "за счёт односторонней переквалификации четырех "шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения", в категорию "учебных шахт", которая не предусмотрена Договором о СНВ".

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Теги: МИД РФ, США

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