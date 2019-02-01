Помпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМД

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США приостанавливают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. По его словам, у России есть шесть месяцев, чтобы спасти договор.

"Если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев, уничтожив нарушавшие ДРСМД ракеты, пусковое установки и связанное оборудование, то договор будет завершен", - заявил он.

Помпео отметил, что нарушение договора российской стороной препятствует налаживанию отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Это (невыполнение Россией ДРСМД - ИФ) перечеркивает шансы на то, чтобы двусторонние отношения двигались в лучшем направлении ... Нарушение Россией договора создает риски для миллионов европейцев и американцев", - сказал глава Госдепа на брифинге.

По его словам, Вашингтон готов к переговорам с Россией по теме контроля над вооружениями. Отвечая на вопрос о продлении договора СНВ-3, госсекретарь отметил, что США всегда готовы к переговорам с другими странами по теме контроля над вооружениями, но при условии, что договоренности соблюдаются.

"Сам факт наличия текста на бумаге - это ничто, если соглашение не соблюдается", - заявил Помпео.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что США своим решением по ДРСМД разрушают механизм предотвращения ядерных конфликтов.

"Президент Трамп обычно называет абсурдными обвинения в том, что демократы свое поражение в 2016 году до сих пор объясняют "вмешательством России". Но в данном случае сам идет ровно по тому же нелепому пути, обвиняя ту же Россию в таком серьезном поражении для всего человечества, каким оборачивается разрушение самой же Америкой очередного механизма предотвращения ядерного конфликта", - сказал сенатор, комментируя выступление Помпео.

Претензии США к ДРСМД и позиция Москвы

20 октября прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Срок ультиматума истекает 2 февраля. По истечении шестимесячного срока после официального уведомления со стороны Вашингтона о выходе из ДРСМД договор прекратит свое существование.

Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждались взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях. Последние консультации по этой теме состоялись 15 января в Женеве. 16 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция США на этой встрече заключалась в ультиматуме, предполагающем уничтожение ракеты 9М729.

1 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что выход Вашингтона из ДРСМД нанесет "мощнейший удар по пока еще существующей системе международного контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения", и что российская сторона продолжит убеждать США сохранить договор.

Он подчеркнул, что США в случае выхода из договора могут в общей сложности развернуть 48 крылатых американских ракет, в зону действия которых попадут центральные районы России, и Москва не может игнорировать эту угрозу.