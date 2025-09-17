Поиск

Президент Польши заявил о готовности к размещению ядерного оружия

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Польша рассчитывает на поддержку Франции в программе НАТО Nuclear Sharing по размещению ядерного оружия, заявил французскому телеканалу LCI польский президент Кароль Навроцкий.

"Польша должна иметь собственный ядерный потенциал", - сказал он.

Президент отказался прогнозировать статус страны как ядерной державы, но подчеркнул, что она "имеет право на совместное использование ядерного оружия". По его словам, речь идет об участии в программе НАТО Nuclear Sharing, в рамках которой обладающие ядерным оружием страны НАТО предоставляют его другим членам альянса.

"Партнерство между Польшей и Францией заключается именно в этом. И это станет возможным благодаря Нансийскому договору, который я буду иметь удовольствие подписать как президент Республики Польша", - подчеркнул Навроцкий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Нанси двустороннее соглашение о дружбе и углубленном сотрудничестве, в частности, в военной сфере.

В рамках программы Nuclear Sharing ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Помимо США, собственным ядерным оружием обладают такие страны НАТО как Франция и Великобритания.

