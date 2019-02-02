Путин поддержал идею начать работы по "приземлению" "Калибров"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поддержал идеи о созданию наземной версии пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" и о начале работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

С соответствующими предложениями в ответ на выход США из ДРСМД к Путину обратился глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече, где также присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Первое. Это открытие НИРа (научно-исследовательских работ - ИФ) и ОКРа (опытно-конструкторских работ - ИФ) в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте. Второе. Это открытие также НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу, по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности", - перечислил он свои предложения и попросил их поддержать.

"Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления - создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", - ответил на это президент.

Ранее в ходе встречи Путин заявил, что ответ России на выход США из Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет, заявил президент России Владимир Путин.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. Он отметил, что "если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев", то США выйдут из соглашения.