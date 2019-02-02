Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ответ России на выход США из Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию новых видов ракет, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным", - сказал он на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - пояснил глава российского государства.

Он подчеркнул, что Россия не будет размещать в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности, пока там не появится подобное американское оружие.

"Я прошу и министерство иностранных дел, и министерство обороны внимательно наблюдать за тем, что будет происходить, и своевременно докладывать предложения по нашей реакции на происходящие события", - сказал Путин.

Он также добавил, что Россия, готовя ответные меры на выход США из ДРСМД, не должна втягиваться в затратную для нее гонку вооружений. В связи с этим глава государства поинтересовался, смогут ли эти работы быть проведены в рамках имеющихся бюджетных назначений для министерства обороны на 2019-й и последующие годы.

"Владимир Владимирович, мы рассмотрели детально этот вопрос, в ближайшие дни предложим корректировку бюджета 2019 года, которая позволит нам в рамках и ГПВ (государственной программы вооружения), и государственного оборонного заказа на 2019 год выполнить эту работу в объемах тех средств, которые предусмотрены на этот год, без какого-либо увеличения", - ответил на это Шойгу.

"Без увеличения бюджета Минобороны", - уточнил президент.

Глава оборонного ведомства ответил утвердительно.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. Он отметил, что "если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев", то США выйдут из соглашения.