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Лавров обвинил США в нарушении Договора о нераспространении

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в рамках НАТО.

"Несмотря на наши многочисленные напоминания, США допускает серьезные нарушения этого Договора в рамках НАТО", - сказал Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой обсуждался выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Он подчеркнул, что в нарушение Договора в НАТО "проводятся так называемые совместные ядерные миссии, в рамках которых (...) отрабатываются навыки применения ядерного оружия с участием стран, не являющихся членами "ядерной пятерки".

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"Это прямое нарушение Договора о нераспространении", - сказал министр.

Он также добавил, что Москва озабочена началом производства Соединенными Штатами ядерных боеприпасов малой мощности, которые могут быть использованы на ракетах средней дальности.

"На днях было объявлено, что это положение ядерной доктрины уже переходит в практическую плоскость - начинается производство таких ракет", - сказал министр, подчеркнув, что в России этим озабочены.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. Он отметил, что "если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев", то США выйдут из соглашения.

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Теги: ДРСМД, ДНЯО

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