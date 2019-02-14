Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой 6 км

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 6 км над уровнем моря, сообщил агентству "Интерфакс" в четверг представитель Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

"Это событие на вулкане произошло в четверг утром. Было еще темно, и визуально определить высоту выброса на Шивелуче не представлялось возможным. Но о ней можно судить по сейсмическим данным", - рассказал геофизик.

В свою очередь, в ГУ МЧС по Камчатскому краю агентству сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано. Туристическим организациям рекомендовано не водить туристов в район Шивелуча.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.