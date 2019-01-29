В ЛНР раскритиковали новый план Сайдика по Донбассу

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали безответственными заявления спецпредставителя ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартина Сайдика о новом плане урегулирования конфликта в Донбассе.

"Подобные безответственные заявления спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в Минской Контактной группе не только не содействуют стабилизации обстановки в зоне конфликта, но скорее затрудняют переговоры по мирному урегулированию", - говорится в заявлении министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего, опубликованном на сайте Луганского информационного центра.

Глава МИД ЛНР отметил, что "тем самым высокопоставленный сотрудник ОБСЕ невольно подыгрывает киевской "партии войны" и снижает эффективность усилий авторитетной международной организации".

"Высказывание господина Сайдика о том, что "в Минских соглашениях нет полной ясности" ... говорит, прежде всего, о его безответственном отношении к своей роли координатора Минской Контактной группы. Его задача - создавать условия конструктивного диалога сторон конфликта в Донбассе и способствовать выполнению ими своих обязательств в рамках Минских соглашени", - подчеркнул Дейнего.

Ранее Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.