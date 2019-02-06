Минпросвещения нашло недостаточно патриотичным школьный учебник по экономике

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Учебник "Экономика" для 10-11 классов за авторством доктора наук Игоря Липсица исключили из Федерального перечня учебников (ФПУ) из-за того, что он "не способствует любви к родине", пишет в среду "Коммерсант".

По сведениям газеты, издательство "Вита-Пресс" направило автору письмо с исправлениями, которые необходимо внести, чтобы учебник вернули в ФПУ. От Липсица потребовали "более корректного изложения современной экономической ситуации" и "исключения ряда вопросов для обсуждения, которые могут провоцировать негативную, неконструктивную дискуссию".

Вместо этого автора просят включить в свой курс сведения "о планах ближайшего экономического прорыва" и "об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему".

Издательство ссылается на рекомендации Российской академии образования (РАО). При этом ранее, по словам Липсица, учебник получил от РАО и Российской академии наук положительную оценку. Однако потом Министерство просвещения заказало еще одну экспертизу, которую провели специалисты РАО и один преподаватель.

В РАО отказались комментировать рекомендации, которые получил автор учебника, переадресовав вопрос к Минпросвещения. Там же, в свою очередь, заявили, что не имеют отношения к приведенным выше формулировкам, и предположили, что за ними стоит издательство.

В то же время, "Коммерсант" ссылается на заключение экспертизы, в котором, в частности, присутствуют фразы: "вопросы для обсуждения не способствуют любви к Родине" и "приведенные примеры не способствуют любви к Родине".

Липсиц заявил, что готов внести в учебник "некоторые правки", однако писать про "взлет экономики и патриотический порыв ради импортозамещения" не собирается.