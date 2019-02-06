Янукович рассказал, как повредил ногу во время игры в теннис

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Экс-президент Украины Виктор Янукович практически оправился от травмы, полученной на корте.

"Я однозначно получил надежду, что смогу еще заниматься любимым спортом - может, месячишко или полтора, и буду на корте", - сказал он журналистам в среду.

Янукович напомнил, что получил спортивную травму, играя в теннис.

"Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел. А в тот день ранним утром был проливной дождь, вода попала на корт и я очень сильно поскользнулся", - рассказал экс-президент.

В ноябре 2018 года сообщалось, что человек, похожий на экс-президента Украины был госпитализирован в одну из московских клиник.

Из-за травмы Януковича Оболонский районный суд Киева перенес выступление экс-президента с последним словом по делу о государственной измене. В январе суд заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении "агрессивной войны против Украины со стороны России".