Делегация России не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Монтевидео

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Участие России в предстоящей конференции по Венесуэле в Монтевидео не предполагается, заявил в среду "Интерфаксу" директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Список участников конференции определяется его организаторами, коими является в данный момент ЕС. Как нас информировали, сейчас речь идёт о первом предварительном заседании, в котором не предполагается приглашение внерегиональных игроков. То есть в конференции будут участвовать представители из ЕС и ряда латиноамериканских государств", - сказал высокопоставленный дипломат.

На вопрос, рассчитывают ли в Москве, что партнеры проинформируют РФ по итогам мероприятия, Щетинин ответил: "Мы поддерживаем самые тесные контакты с участниками, организаторами, по крайней мере с некоторыми из них. Держим руку на пульсе".

В воскресенье, 3 февраля, Европейская внешнеполитическая служба опубликовала совместное заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и президента Уругвая Табаре Васкеса о первом заседании Международной контактной группы по Венесуэле на уровне министров в Монтевидео 7 февраля.

"Цель Международной контактной группы - содействовать созданию условий для политического и мирного процесса, позволяющего венесуэльцам самим определять свое будущее посредством проведения свободных, прозрачных и заслуживающих доверия выборов в соответствии с конституцией страны", - говорится в этом совместном документе.

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали США, Канада, большинство стран Латинской Америки. В поддержку Николаса Мадуро выступили Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события 23 января - как попытку госпереворота. Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы "в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса".