Мадуро пообещал отправить Трампу 10 млн подписей венесуэльцев против вооруженного вмешательства

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что направит президенту США Дональду Трампу документ с протестом народа Венесуэлы против военного вмешательства США, подписанный 10 млн венесуэльцев.

"Его подпишут, по меньшей мере, 10 млн венесуэльцев, мы пошлем этот документ в Белый дом, требуя уважать права народа", - заявил он, обращаясь к населению страны.

Мадуро назвал планы военного вмешательства США "сумасшествием".

В минувшее воскресенье Трамп в интервью CBS не исключил варианта военного вторжения.

Одновременно президент Венесуэлы назвал "нелепым" итоговый документ встречи Группы Лимы в Оттаве, заявив, что он "вызывает смех и тошноту".

В этом документе участники встречи призвали мировое сообщество заблокировать иностранные активы режима Мадуро с тем, чтобы он был лишен возможности осуществления операции в нефтяной, золотой или других отраслях.

Одноименно группа обратилась к венесуэльской армии с призывом перейти на сторону самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

В связи с этим Мадуро заверил, что в стране не произойдет государственного переворота, и она не допустит иностранной интервенции.