Псковскую журналистку отпустили домой после допроса по делу об оправдании терроризма

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, обвиняемую в оправдании терроризма, после допроса отпустили домой.

Как сообщила "Интерфаксу" Прокопьева, в региональном СУ СКР с нее взяли обязательство о явке по требованию следователя. Других ограничений пока не установлено.

По словам Прокопьевой, в четверг ей снова предстоит отправиться на допрос в СКР.

Как сообщалось, Светлану Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма, региональный СКР возбудил в отношении журналистки дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. В среду прошел обыск в ее квартире, а также оперативно-розыскные мероприятия в офисе радиостанции "Эхо Москвы в Пскове".

В ноябре 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" вышла в эфир радиопрограмма Прокопьевой, где она анализировала террористический акт, совершенный на территории страны, и выразила свое мнение о действиях террориста.

Ранее главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что отправил своего заместителя Владимира Варфоломеева в Псков разбираться в ситуации.

Между тем мировой суд Пскова в среду оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тысяч рублей за злоупотребление свободой информации. Как сообщил "Интерфаксу" главный редактор радиостанции Максим Костиков, наказание связано с выпуском в эфир авторской программы Прокопьевой, в которой она якобы оправдывала действия террориста.