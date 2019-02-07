Google удалил 73% незаконного контента из поисковой выдачи

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Компания Google удалила из своей поисковой выдачи 73% ссылок, содержащихся в реестре запрещенной информации.

Об этом свидетельствует анализ данных Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты с информацией, распространение которой в РФ запрещено.

В Роскомнадзоре эту информацию не комментируют, отмечая налаженный диалог с компанией.

"Между Роскомнадзором и Google налажены конструктивный диалог и сотрудничество. В настоящий момент результатами этого сотрудничества мы удовлетворены", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Со своей стороны источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что Google в настоящее время, получив от ведомства список ссылок из реестра, в котором примерно 120 тысяч URL (единый указатель ресурса - ИФ), принимает решение по каждой из них в отдельности без подключения к реестру, предполагающего удаление ссылок в автоматическом режиме.

Долгий путь к сотрудничеству

Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещённых сайтов (Единый реестр запрещенной информации) вступил в силу 26 сентября 2018 года. Тогда же Роскомнадзор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний "Google, LLC", ООО "Яндекс", ООО "Спутник" и ООО "Мэйл.Ру".

К концу октября эти операторы, кроме Google, произвели подключение к ФГИС и выполняют требования законодательства в части прекращения выдачи по запросам пользователей поисковой системы сведений из выгрузки. По итогам проверки регулятор зафиксировал факт неисполнения компанией Google требования о подключении к системе ФГИС.

За неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей, отметили в ведомстве.

14 ноября представитель руководства Роскомнадзора встретился с директором департамента по взаимодействию с органами госвласти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки Google Дороном Авни. Тот должен был передать предложенные регулятором механизмы урегулирования ситуации в корпоративный центр Google в Калифорнии. В Роскомнадзоре не раз заявляли, что целью является не само по себе подключение, а именно фильтрация запрещенного контента.

26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ подключиться к реестру запрещённых в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи. 11 декабря Google был оштрафован Роскомнадзором на 500 тысяч рублей за отказ фильтровать поисковую выдачу, и согласился оплатить штраф в установленные законом сроки.

15 января Роскомнадзор направил повторное требование компании Google о подключении в течение 30 рабочих дней к ФГИС, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, добавив, что проведет повторную проверку в конце февраля, и в случае неисполнения своих требований вновь составит протокол и оштрафует компанию.

1 февраля стало известно, что Google перечислил сумму штрафа на счет ведомства.