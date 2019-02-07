Отставной полковник ГРУ Квачков освобожден от дальнейшего отбытия наказания

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Зубово-Полянский районный суд Мордовии в четверг освободил от наказания отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, осужденного за возбуждение ненависти и вражды.

"Ходатайство адвоката и самого Квачкова о пересмотре и смягчении наказания удовлетворено. Квачков будет освобождён по истечении десяти суток, когда решение суда вступит в законную силу, если оно не будет обжаловано одной из сторон по делу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как уточнили в суде, такое решение было принято в связи с декриминализацией части 1 статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти и вражды.

В августе 2018 года Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил Квачкова к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима за возбуждение ненависти либо вражды (часть 1 статьи 282 УК РФ). С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору суд назначил Квачкову 2 года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

8 февраля 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам колонии строгого режима по делу о попытке организации вооруженного мятежа и содействии террористической деятельности. Позже Верховный суд РФ снизил наказание до 8 лет.

Ранее Квачков был дважды оправдан присяжными Мособлсуда по делу о покушении на бывшего главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса.