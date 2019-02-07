Суд не принял иск петербуржцев к властям города из-за плохой уборки снега

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес определение об отказе в принятии административного искового заявления двух жителей города к властям из-за плохой уборки дорог от снега.

Как сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города, Диана Демина и Алексей Ильин пытались оспорить в суде бездействие комитета по благоустройству, а также администраций Выборгского и Калининского районов.

Суд отказал в принятии иска в связи с тем, что данный спор не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

"Отказ в принятии административного искового заявления к судопроизводству по данному основанию не препятствует его подаче в суд в надлежащем судебном порядке", - говорится в сообщении.

В суде не уточняют, куда и каким образом должен быть подан иск.

Этой зимой жители Санкт-Петербурга активно высказывают претензии к уборке снега в разных районах города. В понедельник из-за неудовлетворительной уборки снега врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил главу Фрузенского района Валерия Сапожникова.

С начала зимы в Петербурге от гололеда и падения наледи пострадали несколько человек. Так, 31 января льдина упала на голову 25-летней жительнице города, в тяжелом состоянии она была госпитализирована, ГСУ СКР по городу возбудило уголовное дело. В тот же день от падения наледи пострадала гражданка Вьетнама. Ранее, поскользнувшись на льду, получила травму 79-летняя уроженка Ленинграда, позже она скончалась в больнице. В минувший вторник в Петроградском районе города от упавшей с крыши глыбы льда погиб студент и пострадал другой учащийся.