Главные новости
В миреСША провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"В РоссииМинпросвещения нашло недостаточно патриотичным школьный учебник по экономикеВ РоссииСуд продлил арест Мамаеву и Кокорину еще на два месяца
В России

Петербургские депутаты предложили ввести режим ЧС из-за ситуации с уборкой снега

Уполномоченный по правам человека заявил, что в городе стало опасно выходить на улицу

Петербургские депутаты предложили ввести режим ЧС из-за ситуации с уборкой снега
На месте падения глыбы льда в Санкт-Петербурге 5 февраля, в результате которого погиб молодой человек
Фото: ТАСС, Сергей Ермохин

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Несколько депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой ввести режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с уборкой снега и наледи, а уполномоченный по правам человека заявил об опасности для здоровья при выходе на улицу этой зимой.

Копию обращения опубликовал в своем фейсбуке в среду депутат Максим Резник ("Партия роста").

"В Санкт-Петербурге сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с неспособностью органов власти организовать качественную и своевременную уборку снега и льда с дорог, тротуаров, крыш и внутриквартальных территорий. Уже несколько человек погибли и сотни пострадали в результате несчастных случаев, автомобильных аварий и падений наледи с крыш. Уже более месяца снег накапливается на улицах и во дворах, а соответствующие службы не в состоянии его вывезти", - говорится в обращении.

Под текстом подписались депутаты Оксана Дмитриева ("Партия роста"), Борис Вишневский ("Яблоко"), Сергей Трохманенко ("Справедливая Россия") и Максим Резник. Они предлагают обязать городские учреждения всех форм собственности организовать уборку снега на своей территории, а также привлечь к уборке силы МЧС и Вооруженных сил РФ.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов призвал горожан добиваться компенсаций, если они пострадали из-за снега и льда. Он также подчеркнул, что в Петербурге "сегодня опасно выходить из дома".

"Каждый день люди получают тяжелые травмы на улицах нашего города. Позавчера пострадал двухлетний ребенок. 1 февраля с крыши дома на Тверской улице (300 метров от Смольного) глыба снега упала на голову сотруднице моего аппарата. Больницы с трудом справляются с потоком пациентов, травмированных от слетающих с крыш глыб снега и льда, от падений на непроходимых тротуарах", - приводит слова Шишлова пресс-служба омбудсмена.

"В том, что петербуржцы ежедневно получают переломы и увечья, виновата не погода. Причина - в безответственности и непрофессионализме должностных лиц и организаций, не справляющихся со своими обязанностями. А ведь они получают деньги, которые мы платим в виде налогов и оплаты жилищно-коммунальных услуг. И все, кто пострадал, имеют право требовать компенсации и привлечения виновных к ответственности. Я и мои сотрудники готовы помогать в этом. Свое право на жизнь нужно защищать!", - добавил омбудсмен.

С начала зимы в Петербурге от гололеда и падения наледи пострадали несколько человек. Так, 31 января льдина упала на голову 25-летней жительнице города, в тяжелом состоянии она была госпитализирована, СКР по городу возбудило уголовное дело. В тот же день от падения наледи пострадала гражданка Вьетнама. Ранее, поскользнувшись на льду, получила травму 79-летняя уроженца Ленинграда, позже она скончалась в больнице. Во вторник в Петроградском районе города от упавшей с крыши глыбы льда погиб студент и пострадал прохожий.

Теги: Петербург

Новости по теме

В России
Петербургские депутаты предложили ввести режим ЧС из-за ситуации с уборкой снегаПетербургские депутаты предложили ввести режим ЧС из-за ситуации с уборкой снега
Уполномоченный по правам человека заявил, что в городе стало опасно выходить на улицуПодробнее
 Приставы не увидели рисков роста напряженности при большей передаче долгов за ЖКУ коллекторамПриставы не увидели рисков роста напряженности при большей передаче долгов за ЖКУ коллекторам
В ФССП предполагают, что на должников может распространиться закон о защите прав физлиц при взыскании задолженностиПодробнее
 Суд продлил арест Мамаеву и Кокорину еще на два месяцаСуд продлил арест Мамаеву и Кокорину еще на два месяца
Защита футболистов просила суд отпустить их под залогПодробнее
 Депутат думы Екатеринбурга предложила отменить бесплатное питание для младших классовДепутат думы Екатеринбурга предложила отменить бесплатное питание для младших классов
Елена Дерягина отметила, что школьники выбрасывают много еды, и высказалась за адресную помощьПодробнее
Муниципальные депутаты попросили мэрию Москвы отказаться от реагентовМуниципальные депутаты попросили мэрию Москвы отказаться от реагентов
Как пишет "Ъ", депутаты подали заявление в суд на департамент ЖКХПодробнее
 Минпросвещения нашло недостаточно патриотичным школьный учебник по экономикеМинпросвещения нашло недостаточно патриотичным школьный учебник по экономике
Автору предложили написать о планах экономического прорыва и импортозамещении, чтобы вызвать у учащихся гордость за странуПодробнее
 Два топ-менеджера дочерних структур "Газпрома" объявлены в розыск по делу АрашуковыхДва топ-менеджера дочерних структур "Газпрома" объявлены в розыск по делу Арашуковых
Их подозревают в причастности к хищению газа на 30 млрд рублейПодробнее
 ФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПОФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПО
Проект затронет смартфоны, планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры весом до 10 кгПодробнее
 Суд удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" к НавальномуСуд удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" к Навальному
Оппозиционер должен будет удалить и опровергнуть материалы расследования ФБК о поставках продовольствия РосгвардииПодробнее
 Глава Ростуризма отправлен в отставкуГлава Ростуризма отправлен в отставку
Министерству экономического развития поручили активнее курировать полномочия этого ведомстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Фотохроника 5 февраля6 фото
05 февраля
Фотохроника 5 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел
Виктор Янукович о занятиях спортом и полученной травмеВиктор Янукович о занятиях спортом и полученной травме

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"В РоссииМинпросвещения нашло недостаточно патриотичным школьный учебник по экономикеВ РоссииСуд продлил арест Мамаеву и Кокорину еще на два месяцаВ РоссииДва топ-менеджера дочерних структур "Газпрома"объявлены в розыск по делу АрашуковыхВ РоссииФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПОВ миреРФ одобрила предоставление Кубе 38 млн евро на приобретение военной техники

Семиэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле

Медведев сравнил получение Нобелевской премии с победой на футбольном ЧМ

Гендиректора производителя водки "Пять озер" и "Хаски" отпустили из СИЗО под домашний арест

В офис "Эха Москвы в Пскове" пришли с обысками по делу об оправдании терроризма

Петербургские депутаты предложили ввести режим ЧС из-за ситуации с уборкой снега

Петербургские депутаты предложили ввести режим ЧС из-за ситуации с уборкой снегаУполномоченный по правам человека заявил, что в городе стало опасно выходить на улицу Подробнее

Жителя Техаса убила взорвавшаяся электронная сигарета

Малому бизнесу разрешат закупать у россиян грибы и ягоды

Замгоссекретаря США сочла преждевременным говорить о разработке аналога ДРСМД

Ученые засомневались в целесообразности выращивания хлопка в Крыму после первого урожая

В Запорожье осквернили храм Украинской православной церкви

Выделен участок под строительство станции "Кленовый бульвар" московского метро

Путин поручил властям Москвы рассмотреть вопрос о памятнике Михаилу Ульянову

Двое россиян вошли в список наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на украинских выборах

Жителей Кандалакши испугало облако из угольной пыли

Российские военные в Сирии провели гуманитарный конвой ООН к контролируемой США зоне

Инфантино оказался единственным кандидатом на пост президента ФИФА

Приставы не увидели рисков роста напряженности при большей передаче долгов за ЖКУ коллекторам

Приставы не увидели рисков роста напряженности при большей передаче долгов за ЖКУ коллекторамВ ФССП предполагают, что на должников может распространиться закон о защите прав физлиц при взыскании задолженности Подробнее

Из-за содержания в Приморье косаток и белух в "китовой тюрьме" возбудили административные дела

Защита обжалует продление ареста Мамаева и Кокорина

Объединение футбольных болельщиков в Набережных Челнах признали экстремистским

Экс-сотрудницу воронежского банка заподозрили в хищении у вкладчиков 24 млн руб.

Два человека пострадали при пожаре на шахте в Воркуте

Акции "Энел Россия" упали к уровням середины января на Московской бирже

"Единая Россия" выступила против отмены бесплатного питания для школьников

Инфляция в РФ в январе составила 1% и в годовом выражении ускорилась до 5%

Экс-глава МЧС Пучков займется проблемами гидроавиации в ОАК

Путин отменил часть введенных против Турции мер

Суд продлил арест Мамаеву и Кокорину еще на два месяца

Суд продлил арест Мамаеву и Кокорину еще на два месяцаЗащита футболистов просила суд отпустить их под залог Подробнее

Делегация России не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Монтевидео

Молдавские социалисты в случае прихода к власти пообещали отменить все антироссийские решения правящей партии

Гражданин Дании осужден за организацию орловской общины "Свидетелей Иеговы"

Путин рассказал об экономическом смысле уничтожения продуктов

Янукович рассказал, как повредил ногу во время игры в теннис

Экс-глава района Бурятии получил условный срок за хищение почти на 40 млн рублей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');